"Золотые куры" и низкий сервис: Госкомитет по туризму подвел итоги турсезона

Председатель Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия подвел итоги туристического сезона и рассказал, кто чаще всего посещает республику, какие места в стране самые популярные и кому выгодно выставлять Абхазию в плохом свете.

Пресс-конференция председателя Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия началась с итоговых цифр. По его словам, в этом году на отдых в Абхазию приехали 1 миллион 50 тысяч туристов, это на 25 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Половина туристов предпочли остаться в Абхазии на длительный отдых, остальные приехали в республику на один день в составе экскурсии.

"С тем количеством населения и трудовых ресурсов, что есть в Абхазии, принять и обслужить можно в три-четыре раза больше туристов", - сказал председатель комитета.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Туристические традиции

По традиции чаще всего туристы посещали Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонскую пещеру. В этом году на Рице побывали 391 тысяча человек, что на три тысячи меньше показателей прошлого года, а в Новоафонской пещере 274 тысячи туристов, что на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году. В сумме выручка предприятий составила 263 миллиона рублей.

Все чаще туристов интересуют красоты восточной Абхазии. Среди фаворитов Очамчырского района Акармарские водопады, Отапская пещера и радоновые источники в Ткуарчале, а также историко-архитектурные памятники.

"Но говорить о том, что в Очамчырском районе работает много туристических направлений, все же пока нельзя. Люди в основном у нас едут с границы, а эти места находятся далеко. Думаю, что с появлением аэропорта в Абхазии эти направления станут такими же популярными, как и западные", - уточнил Гарцкия.

Популярность в Абхазии набирает и экстремальный вид туризма - парапланеризм, прыжки с тарзанки, дайвинг, каньонинг, который привлекает в республику молодежь.

Видели и не раз

По словам Гарцкия, до 65% туристов приезжают в республику не в первый раз, их средний возраст от 30 до 40 лет. В основном увидеть Абхазию стремятся представители среднего класса, семьи из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области, а также центральных регионов России.

"Если мы хотим, чтобы к нам приезжали люди выше среднего достатка, то обстановка в стране должна быть спокойной по всем показателям. Потому что туризм - это бизнес, а деньги любят тишину", - отметил Гарцкия.

Зимний туризм в Абхазии не так развит, как летний. Но есть и желающие встретить Новый год в субтропиках. В прошлом году на зимние каникулы в Абхазию приехали до 30 тысяч туристов. Принять зимних туристов в республике готовы до 50 объектов.

"Это уже большой прогресс, потому что еще несколько лет назад их можно было посчитать по пальцам одной руки в связи с частыми отключениями света в Абхазии. В основном принять туристов могли более технически оборудованные объекты", - добавил Гарцкия.

Курица, несущая "золотые "яйца"

По итогам туристического сезона были выявлены проблемы низкого уровня сервисного обслуживания, незаконного использования диких зверей на туристических объектах и санитарного состояния объектов общественного питания, отметил Гарцкия. Однако уровень преступности по отношению к туристам, по словам председателя Госкомитета, в этом году нельзя назвать высоким.

"Нужно понимать, что турист – это как курица, которая несет золотые яйца. До него нельзя дотрагиваться ни словом, ни руками. Только когда мы это поймем, в этой сфере будет прогресс, и мы поднимемся на качественном уровне", - отметил он.

Гарцкия прокомментировал и резонансный случай, который произошел этим летом по дороге на Рицу, где местный житель вступил в перепалку с мужчиной в шотландской юбке. По его словам, этот случай можно с уверенностью назвать провокацией.

"Не успел закончиться инцидент, как все было отправлено в социальные сети теми людьми, которые все это проплатили. Но благо, в конфликт вмешались местные жители, которые не дали побить провокатора. То есть люди все больше понимают, что турист - лицо неприкосновенное", - добавил он.

По словам Гарцкия, представители туриндустрии должны быть готовы к таким провокациям и не поддаваться на них, так как они являются частью конкуренции и информационной "войны" по отношению к Абхазии.

В этом году сократилось и количество обманутых недобросовестными туроператорами отдыхающих. Боясь попасть на удочку фейковых агентств, люди стали чаще обращаться в "горячую линию" Госкомитета.

"Люди интересовались, действительно ли определенный человек работает в определенном агентстве и очень часто случалось так, что это были просто мошенники", - рассказал Гарцкия.

По словам Гарцкия, для популяризации туристического потенциала Абхазии и привлечения новой целевой аудитории, Госкомитет активно участвует в профессиональных выставках, приглашает на курорты туристических агентов и организовывает пресс-туры региональных журналистов.

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