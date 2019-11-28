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Логуа об абхазской идентичности: на уровне институтов нужно думать, как не потерять себя

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191128/1028902885/Logua-ob-abkhazskoy-identichnosti-na-urovne-institutov-nuzhno-dumat-kak-ne-poteryat-sebya--.html

Как сохранить национальную идентичность в мире глобализации, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Республиканской общественной организации "Лига друзей Абхазии", депутат Парламента Астамур Логуа.

27 ноября в Министерстве демографии и репатриации прошел круглый стол, организованный на тему "Сохранение национальной идентичности в глобализирующемся мире. Роль и место диаспор в сохранении национальной культуры". Мероприятие было организовано "Лигой друзей Абхазии" при поддержке Министерства демографии и репатриации.

Председатель РОО "Лига друзей Абхазии" Астамур Логуа считает, что абхазской диаспоре в Турции можно было бы перенять опыт диаспоры в Греции по сохранению идентичности.

"В паспортах они стали писать абаза, подтвердив тем самым на многие века, что они являются абазами. Долгое время в Турции было запрещено менять фамилии на свои исторические, сейчас же закон этого не запрещает. Сейчас диаспора могла бы с идеологической точки зрения работать с населением, чтобы мы могли сохранить свою историю. Мы говорим, что нас от 300 до 500 тысяч там, но никто нас не пересчитал. Думаю, что было бы правильным направлением в работе диаспоры пропагандировать возврат к историческим фамилиям людей, живущих в Турции", - сказал Логуа.

По его мнению, необходимо больше работать над информированием людей, так как сегодня Абхазия в информационном пространстве несколько проигрывает.

"Глобализацию не могут победить даже гораздо большие народы, чем мы. Нам надо найти свой путь, сохранить свою идентичность, использовать все технологии в свою пользу. Над этим надо серьезно работать, не просто в рамках одного интервью или круглого стола. В нашей стране на уровне институтов надо думать, как использовать все эти современные технологии, чтобы не потерять себя", - отметил Астамур Логуа.

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