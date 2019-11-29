Литовкин о заявлении Уоллеса об угрозе России для НАТО: все с ног на голову

Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО. Военный эксперт Виктор Литовкин предположил в эфире радио Sputnik, о чем говорит такое заявление.

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI.

"Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость", – цитирует министра РИА Новости.

По мнению Уоллеса, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.

Министр призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под контроль и "дать России решительный отпор".

Воспринимать такие слова всерьез нельзя, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Это говорит о душевной болезни министра обороны королевства. Россия никому не угрожает, она не приближается к границам НАТО – это НАТО приближается к границам России и размещает там значительные контингенты войск. А разговоры о том, что Россия кому-то угрожает – это попытка поставить все с ног на голову, поменять причину и следствие. НАТО разбомбила Югославию, вторглась в Ирак, Афганистан, Ливию. Некоторые члены НАТО до сих пор незаконно присутствуют в Сирии, воруют сирийскую нефть. Россия так никогда не делала и не делает. Поэтому они запугивают население Европы, чтобы выкачивать из него деньги на закупку американского оружия, создают атмосферу страха – так легче управлять населением", ‒ сказал Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

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