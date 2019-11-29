18:49 29 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.08
  • EUR70.55
Поиск
© Foto / из личного архива Виктора литовкина

Литовкин о заявлении Уоллеса об угрозе России для НАТО: все с ног на голову

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102700/32/1027003258.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191129/1028907979/Litovkin-o-zayavlenii-Uollesa-ob-ugroze-Rossii-dlya-NATO-vse-s-nog-na-golovu.html

Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО. Военный эксперт Виктор Литовкин предположил в эфире радио Sputnik, о чем говорит такое заявление.

 

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI.

"Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость", – цитирует министра РИА Новости.

По мнению Уоллеса, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Столтенберг о НАТО: единственный гарант безопасности в Европе

Министр призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под контроль и "дать России решительный отпор".

Воспринимать такие слова всерьез нельзя, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Это говорит о душевной болезни министра обороны королевства. Россия никому не угрожает, она не приближается к границам НАТО – это НАТО приближается к границам России и размещает там значительные контингенты войск. А разговоры о том, что Россия кому-то угрожает – это попытка поставить все с ног на голову, поменять причину и следствие. НАТО разбомбила Югославию, вторглась в Ирак, Афганистан, Ливию. Некоторые члены НАТО до сих пор незаконно присутствуют в Сирии, воруют сирийскую нефть. Россия так никогда не делала и не делает. Поэтому они запугивают население Европы, чтобы выкачивать из него деньги на закупку американского оружия, создают атмосферу страха – так легче управлять населением", ‒ сказал Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

Читайте также:

Теги:
НАТО, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшие панорамы года: победители фотоконкурса EPSON International Pano Awards
"Талибан" стремится к миру: Трамп сделал зявление по итогам визита в Афганистан
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться