Кризис НАТО: Турция отказалась принять план альянса по защите стран Балтии от России

Турция не поддержала план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе. Чего пытается добиться Анкара и как это может повлиять на НАТО, смотрите в видео.

Отмечается, что власти Турции дали указание представителю в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока сначала официально признать силы самообороны сирийских курдов террористическим формированием.

"Они (турецкие власти – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок", — заявил агентству дипломатический источник, пишет РИА Новости.

Другой источник назвал поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО, и, по словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом усилить военное присутствие близ российских границ.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Формирование батальонов взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.

Читайте также: