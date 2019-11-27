Кризис НАТО: Турция отказалась принять план альянса по защите стран Балтии от России

Отмечается, что власти Турции дали указание представителю в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока сначала официально признать силы самообороны сирийских курдов террористическим формированием.
"Они (турецкие власти – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок", — заявил агентству дипломатический источник, пишет РИА Новости.
Другой источник назвал поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО, и, по словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом усилить военное присутствие близ российских границ.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Формирование батальонов взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.
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