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Страхи/Ошибки

Подкаст "Страхи/Ошибки": как пережить потерю близкого

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Темы:
Подкасты РИА (231)
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Горе неизбежно. Во всяком случае для большинства. Так устроена жизнь. Можно ли подготовиться к потере близкого? Как пережить невыносимое? Когда кончится острая фраза и есть ли "рамки приличия" для горевания?

Можно ли самостоятельно осознать, что горевание затянулось? Когда и как начинать жить?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираемся, какие ошибки мы совершаем, пытаясь ускорить процесс переживания утраты.

01:05 что такое горе с психологической точки зрения
03:45 о стадиях горя, и почему нельзя "перескочить" даже одну из них
06:45 о стадии отрицания: агрессия и потеря смысла жизни
08:00 когда начинается принятия утраты
08:30 какие ошибки совершают горюющие люди, переживая смерть близкого
12:00 о главном, чего мы боимся, соприкасаясь с горем ("кто боится пережить горе, могут застрять в нём")
13:20 откуда появляются обида и чувство вины по отношению к ушедшему человеку
15:10 существуют ли специальные техники переживания горя
16:30 стоит ли рассказывать о своей боли другим
18:00 в каких случаях человек намеренно маскирует или откладывает переживание горя
22:05 когда требуется помощь специалиста
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Подкасты РИА (231)


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