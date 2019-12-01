Подкаст "Страхи/Ошибки": как пережить потерю близкого

Горе неизбежно. Во всяком случае для большинства. Так устроена жизнь. Можно ли подготовиться к потере близкого? Как пережить невыносимое? Когда кончится острая фраза и есть ли "рамки приличия" для горевания?

Можно ли самостоятельно осознать, что горевание затянулось? Когда и как начинать жить?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираемся, какие ошибки мы совершаем, пытаясь ускорить процесс переживания утраты.

01:05 что такое горе с психологической точки зрения

03:45 о стадиях горя, и почему нельзя "перескочить" даже одну из них

06:45 о стадии отрицания: агрессия и потеря смысла жизни

08:00 когда начинается принятия утраты

08:30 какие ошибки совершают горюющие люди, переживая смерть близкого

12:00 о главном, чего мы боимся, соприкасаясь с горем ("кто боится пережить горе, могут застрять в нём")

13:20 откуда появляются обида и чувство вины по отношению к ушедшему человеку

15:10 существуют ли специальные техники переживания горя

16:30 стоит ли рассказывать о своей боли другим

18:00 в каких случаях человек намеренно маскирует или откладывает переживание горя

22:05 когда требуется помощь специалиста

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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