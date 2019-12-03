Акаба о работе Фонда инвалидов Абхазии: каждому не помочь, не хватает денег

Исполняющие обязанности председателя Фонда инвалидов Абхазии Анзор Акаба в беседе на радио сказал, что помощь распределяется исходя из средств бюджета фонда.

"В 2020 году мы будем относится к Министерству здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Мы будем находиться под их ведомством, но наша работа не изменится. Также будем заниматься лечением и оказанием помощи инвалидам. Но оказать помощь каждому - невозможно. Мы исходим из средств нашего бюджета и стараемся распределить их правильно. Все постатейно, по пунктам и по деньгам, но денег не хватает, у нас то, что имеем. Бюджет фонда пополняется из числа работающих предпринимателей, коммерсантов, они делают отчисления 1,5% в наш фонд, а также отчисления из заработной платы бюджетников. В 2020 году мы надеемся, что нас посадят на бюджет. Мы все стремились к этому и долго ждали", - сказал Акаба.

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28 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров Республики Абхазия. Где Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов реорганизован в Государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов, чтобы продвигать права инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечь внимание широкой общественности к проблемам инвалидов.

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