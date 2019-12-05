Боян: конкуренты подрывают "авторитет" абхазского мандарина, выдавая за него свой товар

В эфире радио Sputnik Абхазия главный агроном совхоза "София" в Гулрыпшском районе Георгий Боян рассказал, чем абхазские мандарины превосходят цитрусы других стран.

Георгий Боян отмечает, что абхазские мандарины намного превосходят фрукты из других стран.

"Наш товар соответствует по уровню кислотности и сахаров, на вкус он кисло-сладкий, в дальнейшем становится еще слаще. Но по виду он уступает зарубежному, потому что не обрабатывается воском. Мандарины, привезенные из Турции, моют и опрыскивают воском, поэтому тот товар блестит. Если его поставить рядом с абхазским товаром, то наш товар будет уступать по виду. Человек, который ни разу не видел абхазские мандарины, отличить не может. Однажды мне в сентябре позвонил человек и сказал, что у них продают абхазские мандарины. Я объяснил, что в сентябре абхазских мандаринов не бывает. Под видом абхазских мандаринов продают другие, срывая этикетки. Это, конечно, подрывает "авторитет" нашего мандарина", - отметил Георгий Боян.

Сбор мандаринов в Абхазии в самом разгаре. Основной урожай в республике собирают в Гулрыпшском районе.

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