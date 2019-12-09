Алексеев об отстранении России от международных соревнований: решение незаконно

Спортивный юрист, глава Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik рассказал, насколько было ожидаемым решение WADA о лишении России права на участие в международных соревнованиях и каковы шансы России оспорить его.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

Принять такое решение рекомендовал комитет по соответствию (CRC) WADА. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим антидопинговому кодексу.

Теперь стране запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, участвовать в крупных турнирах смогут только "чистые" спортсмены в нейтральном статусе. Сборная России не сможет выступать на них под своим флагом.

"Оснований для лишения статуса российского антидопингового агентства не было, потому что в течение последнего года были дважды пройдены со стороны WADA на пять с плюсом аудиторские проверки, агентство было признано одним из лучших в мире по своим показателям. Поэтому по формальному надуманному предлогу временно приостановлен статус РУСАДА и из этого следуют все остальные санкции. Но статус РУСАДА, на мой взгляд, приостановлен незаконно и необоснованно", - отметил Алексеев в эфире радио Sputnik.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.

В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

Читайте также: