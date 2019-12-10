Отставка и итоги пятилетки: эксклюзивное интервью Sputnik с Темуром Надарая

Как заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия экс-глава Галского района, он планировал покинуть свой пост еще задолго до президентских выборов в Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Свой уход с должности и.о. главы Галского района Темур Надарая во многом объясняет усталостью.

"Мой уход был обговорен с главой государства еще задолго до выборов. Я этого и не скрывал, многие знали. Пять лет – срок немалый. У меня есть некоторая усталость", – подчеркнул он.

Надарая считает, что Галу необходим новый руководитель, у которого новый взгляд на решение проблем района, а также его жителей.

"Надо, чтобы новые кадры проявляли себя в стране. Рад, что коллектив меня поддерживал все эти пять лет. Что могли сделать для родины, для страны, мы делали честно. Я думаю, что так и будет продолжаться", – отметил он.

Известное неизвестное будущее

Темур Надарая рассказал, что президент Абхазии уже предложил ему другой пост на госслужбе. Но сферу деятельности он предпочел пока не озвучивать.

"Что касается моей будущей судьбы, глава государства сказал, что мне будет предложена какая-то работа в Сухуме. А что мне предложат более конкретно, это мне не этично озвучивать. Это озвучит глава государства. Я считаю так: когда идет футбольный матч, 16 заявленных игроков, 11 из них играют, кто-то на замене. Но это не означает, что он не участник футбольного матча. Где бы я ни был, буду делать все, чтобы принести пользу своей родине. Главное - доказать всему миру, что мы смогли построить государство, которое имеет реальное содержание", – поделился Надарая.

Проблемы с законом

Темур Надарая отметил, что в стране есть серьезные проблемы, особенно в правоохранительной системе. По его мнению, их можно решить не только повышением зарплат сотрудникам МВД и оснащением милиции современным оборудованием, а в первую очередь должна быть потребность со стороны самого общества.

"Я думаю, что стране необходимы реформы. Люди вроде бы говорят, что хотят закона, порядка. Но как только закон начинают нарушать их родственники, они начинают возмущаться: "Вот, решили начать с нас". Значит, все, что они говорят о порядке и законе – это популизм, значит, нет общественного заказа. Когда общество говорит: "Мы хотим бороться с преступностью, они должны понимать, что, если даже их коснется правосудие, все должно быть в соответствии с законом. Каждый должен начать с себя", – считает экс-глава Галского района.

Итоги пятилетки

Главным своим достижением на должности главы администрации Галского района Темур Надарая назвал безопасность людей. Он отметил, что именно безопасность общества – краеугольный камень в строительстве любого государства, и если люди не чувствуют себя защищенными, то не может быть ни экономики, ни культуры, ни образования.

"Да, мы смогли добиться успеха в этом направлении. Пять лет назад, когда я сюда приехал, я не мог в нижнюю зону выехать без сотрудников милиции и СГБ. Сегодня с этим нет никаких проблем, можно спокойно ездить по Галскому району. Даже сотрудники ООН с 2016 года отказались от бронированных машин", – сказал Темур Надарая.

По его словам, безопасным район удалось сделать благодаря комплексу мер. В первую очередь, это закрытие пропускных пунктов на границе по реке Ингур, а также плодотворная работа российских пограничников.

"Люди, которые совершали террористические акты, крали людей, проникали в Абхазию через Грузию: было уничтожено несколько таких группировок, некоторые группировки покинули территорию Абхазии. Это благодаря решению президента Абхазии по расширению пограничной зоны, а также помощи правоохранительных органов. Я не скрываю и того, что в этом помогла и некая внешняя ситуация. Гражданам Грузии разрешили посещать Европу на три месяца и вот эти "навороченные воры" уехали в Европу. Их много сейчас в Швейцарии, Германии и так далее. Это все в совокупности привело к тому, что сегодня Галский район – один из самых безопасных, спокойных районов в Абхазии", – заявил Надарая.

Вторым важным достижением Надарая назвал открытие свободной экономической зоны в Галском районе. Однако он признался, что за пять лет не сумел сделать так, чтобы в районе были созданы дополнительные рабочие места.

"Главная задача любого главы – новые рабочие места. В этом направлении у нас мало чем можно похвастаться. Когда я возглавил район, было много проектов. Ко мне приходили с проектами по колбасному цеху, мясокомбинату. Я думал, раз есть спрос на наш район, то моя главная задача – создать условия, чтобы инвесторам было безопасно работать, чтобы их не испугали налоги. Тогда в соответствии с законом "Об особых экономических зонах" было принято решение о создании в Галском районе особой экономической зоны, которая предполагает безналоговый режим, за исключением налога на землю", – пояснил он, добавив, что на данный момент ожидания не оправдались, но тем не менее статус свободной экономической зоны в Галском районе все же имеет потенциал.

Надарая: инвестору в Абхазии нужно создать комфортные условия>>

Паспортизация и отсрочка выборов в Райсобрание

В 2016 году в Гале началась паспортизация населения. Сейчас по данным экс-главы района, порядка 700 человек получили абхазское гражданство, более 20 тысяч галцев подали заявление на вид на жительство, из них 15 тысяч уже получили этот документ.

"Согласно абхазскому законодательству, нельзя одновременно быть гражданином Грузии и гражданином Абхазии. 98% жителей Галского района – граждане Грузии, – подчеркнул Надарая. – Конечно, сегодня очень трудно получить паспорт гражданина Абхазии, потому что у людей в большинстве есть гражданство Грузии. Но вид на жительство, который они получают, предоставляет им много возможностей. То есть они могут жить здесь, работать, матери могут получать выплаты по уходу за детьми и так далее. Единственное, в Россию нельзя без приглашения выехать. Это серьезный документ, с серьезными возможностями. А те жители района, которые не имеют грузинского гражданства, сегодня получают гражданство Абхазии".

Надарая напомнил, что в Галском районе в скором времени должны пройти депутатские выборы в районное Собрание. Однако, по его мнению, их надо перенести.

"Я за то, чтобы отложить эти выборы на два с половиной года. Думаю, ничего страшного, если полномочия депутатов затянутся на семь лет. За это время мы можем завершить процесс паспортизации, и у нас будет полная картина для выборов. Сейчас вопрос паспортизации не решен. Выдача вида на жительство в Галском районе длится всего три года. Этого не достаточно для проведения полноценных выборов. Было бы правильнее, чтобы выборы в Галское Райсобрание прошли вместе с парламентскими выборами", – пояснил он.

Темур Надарая также отметил, что выдача паспортов всем жителям Гала может навредить абхазской государственности, так как "грузины через них могут воздействовать на политические процессы в Абхазии".

"Они могли бы подсказывать им, за кого голосовать и так далее. Жители Гала находятся в постоянном информационном поле Грузии. Нет ни одного галца, у которого дома не показывали бы грузинские телеканалы. Грузия заинтересована в том, чтобы галцы имели абхазское гражданство. Поэтому вопрос о переносе выборов в районное Собрание Гала должен решить Парламент Абхазии", – добавил Надарая.

Торговая экспансия

Бывший и.о. главы Галского района отметил, что последнее время в обществе звучит мнение, что необходимо установить торговые отношения с Грузией и поставлять в Абхазию товар через границу по реке Ингур.

"Но это начало конца нашего государства. Это торговая экспансия. Нельзя оттуда перевозить продукты. Надо остановить тех людей, которые занимаются контрабандой. Уровень контрабанды высокий, я согласен. Но он был еще хуже пять лет назад. До 2014 года было открыто четыре пропускных пункта на границе по реке Ингур. Когда контрабанды больше? При четырех постах или при одном? Конечно, разница будет. То есть уровень контрабанды был еще выше. Грузинская сторона, конечно, была против закрытия пропускных пунктов. Даже некоторые деятели в Абхазии, которые на этом зарабатывали, говорили открыто, зачем закрывать пропускные пункты", – подчеркнул он.

Несмотря на то, что, по мнению Надарая, главная задача главы района – благоустройство территории и решение проблем жителей, бывшему главе приходилось заниматься и политикой. Это он объясняет тем, что Гал находится в приграничной зоне, и он, как руководитель администрации, постоянно попадал в поле зрения грузинских СМИ.

"Приходится реагировать на всякие заявления грузинской стороны. И МИД отвечает на все, что происходит, – заметил Надарая. – Когда глава района здесь проводит четкую абхазскую политику, грузинской стороне не нравится. Они думают, что другой глава будет лучше. Ничего подобного. Закончились времена, когда их бандитские террористические группировки могли делать в Галском районе все, что захотят. Здесь будет всегда абхазская власть, абхазская политика. Их влияние здесь с каждым разом будет только уменьшаться".

Темур Надарая был назначен на должность главы администрации Галского района в 2014 году. С октября 2019 года, после инаугурации вновь избранного президента Рауля Хаджимба и ухода правительства в отставку, Надарая находился в должности и.о. главы района. 5 декабря на его должность был назначен Омар Бганба.

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