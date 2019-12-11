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Скорик о вакцинации в Абхазии: люди поняли, что лучше привиться, чем лечиться

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191211/1028989905/Skorik-o-vaktsinatsii-v-Abkhazii-lyudi-ponyali-chto-luchshe-privitsya-chem-lechitsya.html

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала о дополнительном пункте прививки против гриппа в Сухуме, а также о том, как проходит в этом году вакцинация.

В Абхазию дополнительно поступило около одной тысячи доз трехкомпонентной вакцины против гриппа "Ультрикс", которая произведена в России, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Думаю, что будут обеспечены все прививочные пункты. При государственной санитарно-эпидемиологической  службе у нас открыт кабинет вакцинации по эпидпоказаниям, если вам отказали в лечебно-профилактических учреждениях, то можно обратиться к нам", - сказала Скорик.

Она сообщила, что на сегодняшний день в Абхазии уже более пяти тысяч человек провакцинированы от гриппа.

Вакцинация против гриппа
© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Это та вакцина, которая пришла первой партией. Ввиду того, что все лечебно-профилактические учреждения настоятельно говорили о необходимости дополнительных доз, Министерство здравоохранения среагировало, и дополнительно завезли (вакцину против гриппа - ред.).

Меня радует то, что люди понимают, легче профилактика заболевания, чем потом его лечить, тем более что лекарственные препараты не всегда эффективны при гриппозной инфекции", - отметила Скорик.

По словам главного санитарного врача республики, трехкомпонентная вакцина против гриппа "Ультрикс" разрешена взрослым и детям с шести месяцев. В первую очередь должны привиться пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом и те, кто часто болеет респираторными заболеваниями.
Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
вакцинация, грипп, Абхазия


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