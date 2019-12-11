Цахнакия о реорганизации Минздрава Абхазии: нацелены на серьезную работу и результат

Указом президента Абхазии два ведомства Минздрав и Министерство труда, занятости и соцобеспечения, были объединены в одно целое, а также туда вошли еще пять из шести внебюджетных фондов страны.

"Данный указ направлен на оптимизацию работы двух ведомств путем слияния, поскольку оба министерства выполняли, по сути, социальные функции. В целом, это достаточно смежные отрасли, и всегда все виды нашей совместной деятельности проводились в одном направлении. У нас были общие проекты, которые мы осуществляли. Кроме того, путем оптимизации ряд фондов в качестве государственных учреждений перешли в наше ведомство: прежде всего фонд обязательного медицинского страхования, поскольку он выполнял медицинские программы, фонд социального страхования, фонд инвалидов Отечественный войны, большая часть бюджета которого была направлена на оказание медицинской помощи инвалидам, а также их социальной реабилитации, и пенсионный фонд, поскольку этот фонд был напрямую связан с деятельностью Министерства труда, занятости и социального обеспечения. Конечно, это серьезная реорганизация, сейчас завершается как оптимизация штатного расписания центрального аппарата, так и вновь созданных государственных учреждений в соответствии с указом президента. Подготовлено и представлено новое положение о Министерстве здравоохранения и социального обеспечения, которое вступит в силу уже в январе 2020 года. Объем работы значительно увеличивается. Мы создали новые структурные подразделения в центральном аппарате и нацелены на очень серьезную работу, надеемся на то, что будут положительные результаты", - сказал Цахнакия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаза Цахнакия прошла в пресс-центре Абхазского телевидения 11 декабря.

Читайте также: