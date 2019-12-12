Кове о юбилейных Женевских дискуссиях: не увидели готовности Грузии к поиску компромиссов

Юбилейный 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, состоялся 10 и 11 декабря.

Даур Кове отметил, что раунд Женевских дискуссий выдался сложным и напряженным.

"Говоря о наших надеждах и ожиданиях от 50-го раунда, к большому сожалению, мы не увидели готовности грузинской стороны к поиску компромиссов для решения многих задач. Была небольшая надежда на то, что раунд юбилейный и мы сможем принять некое совместно устное заявление о неприменении силы. Но грузинская сторона при поддержке делегации США в очередной раз проявила неконструктивный подход к решению этого вопроса. Соответственно, обсуждение этого вопроса было перенесено. Грузия категорически отказывается обсуждать этот документ, потому что всему мировому сообществу она пытается представить, что площадка Женевский дискуссий является сугубо грузино-российской, что в корне не верно. На этой площадке участвуют, как известно, представители Абхазии, Южной Осетии, США и Грузии. И когда мы говорим о подписании договора о неприменении силы, имеется ввиду подписание документа между Абхазией и Грузией, а также между Грузией и Южной Осетией", - рассказал Даур Кове.

Следующий раунд Женевских дискуссий запланирован на 31 марта - 1 апреля 2020 года.

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