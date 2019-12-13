Мурадов: Абхазию и Крым связывают две с половиной тысячи лет дружбы

Постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов на заседании Межправкомиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом отметил значимость развития двусторонних отношений.

Абхазская делегация прибыла в Республику Крым 12 декабря для участия во втором заседании Межправкомиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Открывая заседание Межправкомиссии, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов отметил значимость развития двусторонних отношений.

"Две с половиной тысячи лет дружбы нас точно связывает. Для нас Абхазия – солнечная, добрая, причем не только с точки зрения погодных условий, страна. Это республика, в которой очень радушный народ, с которой нас тесно связывают и экономические, и культурные, и общественные отношения. Мы рады, что между нами действует серьезная договорно-правовая база – Соглашение, рады, что мы стали регулярно общаться после возвращения Крыма к себе на родину, в Россию. По-иному и быть не могло, потому что Абхазия тоже тесно связана с Российской Федерацией. Поэтому в этом смысле мы ведем и часть государственной работы по развитию отношений с Республикой Абхазия", - отметил Мурадов.

Делегацию Абхазии на Межправкомиссии в Крыму возглавляет первый вице-премьер Даур Аршба.

В ходе предстоящего заседания Межправкомиссии планируется обсудить выполнение в 2019 году мероприятий плана по реализации Соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом, новые направления сотрудничества, определить регламент работы Межправкомиссии и рабочих групп.

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