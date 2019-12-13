Товарооборот между Абхазией и Крымом составил более 400 тысяч долларов

Абхазская делегация прибыла в Республику Крым 12 декабря для участия во втором заседании Межправкомиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Общий товарооборот между крымскими и абхазскими предприятиями на сегодняшний день составил более 400 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте Кабмина Абхазии со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Аксенов напомнил, что между Абхазией и Крымом подписаны различные соглашения о сотрудничестве в социально-экономической, промышленно-технической сферах. В рамках этих соглашений из Абхазии в Крым доставляется строительный материал - щебень и песок.

"Видим, что товарооборот между крымскими и абхазскими предприятиями также растет, регулярно поставляются продукты питания – мясопродукты, морепродукты. На сегодняшний день общий оборот составил более 400 тысяч долларов. На мой взгляд, ситуация двигается достаточно динамично, поэтому спасибо, что вы сегодня находясь во главе делегации нашли время встретится в таком узком формате", - сказал глава Крыма на встрече с абхазской делегацией.

В рамках встречи также обсудили взаимодействие в области культуры. Отмечается, что руководство Крыма выразило готовность создать условия для установления более тесных связей в области культуры и охраны историко-культурного наследия.

Также было предложено совместно создать международную ассоциацию городов античного наследия.

Делегацию Абхазии на Межправкомиссии в Крыму возглавляет первый вице-премьер Даур Аршба.

В ходе предстоящего заседания Межправкомиссии планируется обсудить выполнение в 2019 году мероприятий Плана по реализации Соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Крымом, новые направления сотрудничества, определить регламент работы Межправкомиссии и рабочих групп.

Предыдущее заседание прошло в Сухуме в 2018 году.

Читайте также: