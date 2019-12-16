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Денис Саманба
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Саманба о крупнейшем ультрамарафоне России: ехал проверить силы, оказался около призов

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Темы:
Спортивная Абхазия (427)
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Об особенностях зимнего ультрамарафона России в Ростове Великом и эмоциях от результата в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал сооснователь движения SportApsny, ультрамарафонец Денис Саманба.

Ультрамарафонец из Абхазии Денис Саманба занял первое место в возрастной категории от 30 до 39 лет в зимнем ультрамарафоне "Mad Fox Ultra", который проходил в Ростове Великом.

"Трасса была интересной, организаторы постарались соответствовать своему статусу сложнейшего ультрамарафона России. Я занял четвертое место из 105 участников, и у меня первое место в моей возрастной категории от 30 до 39 лет. Это безумно приятно и очень неожиданно. Я ехал проверить свои силы и не ожидал, что буду около призов. Если говорить почему я выбрал этот марафон, то он сложный, непредсказуемый, и ты на пределе своих возможностей", - сказал Саманба.

© CC0
Испытание русской зимой: Денис Саманба пробежал ультрамарафон в Ростове Великом
По словам Саманба он уже год занимается бегом и подошел к забегу в ультрамарафоне с хорошей подготовкой.   

"За этот год я уже пробежал более пяти тысяч километров, это были, как правило, жесткие тренировки, поэтому подошел к этому старту с хорошим бэкграундом", - отметил Денис Саманба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В городе Ростов Великий Ярославской области 14 и 15 декабря в третий раз прошел зимний ультра трейл марафон "Mad Fox Ultra".

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Темы:
Спортивная Абхазия (427)
Теги:
денис саманба


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