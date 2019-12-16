Эксперт об угрозе Эрдогана закрыть базы для США: экзотические заявления

США уже длительное время пытаются построить Турцию в общую натовскую колонну, и вопрос сейчас в том, у кого раньше сдадут нервы, заявил эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik.

США стремятся сохранить диалог и партнерство с Турцией, заявили в Пентагоне после угроз президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть для американских военнослужащих базы Инджирлик и Кюреджик из-за санкций Вашингтона. США "поощряют Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия", передает РИА Новости слова представителя Пентагона.

За "экстравагантными, экзотическими" заявлениями Эрдогана о возможном закрытии турецких баз для военных США, кроме общего фона, ничего не стоит, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Все уже привыкли к подобному поведению президента Турции... на протяжении довольно длительного времени США пытаются построить Турцию в общую натовскую колонну, и вопрос уже в том, у кого раньше сдадут нервы. Вашингтон добивается, чтобы Анкара не выделялась никакими собственными намерениями и не демонстрировала свои отличающиеся от других интересы. Американцы хотят полностью подчинить Турцию своим указаниям, но, с другой стороны, они понимают крайнюю важность для НАТО турецкой армии - второй по мощности в альянсе", - заявил Фитин.

По словам эксперта, Турции довольно сложно противостоять одновременно и США, и Евросоюзу, и РФ. "На уровне риторики конфронтация будет продолжаться, но я не представляю, чтобы Турция пошла на реальные меры для подрыва отношений с Россией", - отметил Фитин.

Авиабазы Инджирлик на юге и Кюреджик на юго-востоке Турции используют американские ВВС. Кризис в отношениях Турции и США вызвало решение Эрдогана приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Анкаре новыми санкциями. Эрдоган на уступки не пошел, заявив, что российские ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года.

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