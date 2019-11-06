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Бгажба о раскопках Великой Абхазской стены: время гипотез прошло

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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (19)
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Sputnik Абхазия

Археолог, историк, кавказовед, научный руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Олег Бгажба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о раскопках некоторых участков Келасурской стены, которые проводились ранее археологами.

Завершилась первая из трех археологических экспедиций в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены".

© Sputnik
Тайны почти раскрыты: начался второй этап исследования Великой Абхазской стены

"Время гипотез прошло, потому что их и так много. В них можно запутаться. А сейчас время именно раскопок. Раскопки здесь проводились очень мало, эпизодически. Начались они с небольшого шурфа в 1905 году, провел их Миллер, когда здесь был. Потом в 1980 году Юрий Воронов и я провели раскопки внутри двух башен на Багмаранском участке. После того как Воронов обошел Келасурскую стену с помощью шагомера и зафиксировал ее на карту, издал интересную статью, тогда мы полностью раскопали две башни до самого фундамента. После археологом Аркадием Джопуа на участке Аимара были заложены шурфы в нескольких башнях. Больше ничего сделано не было. На основании этих раскопок трудно было о чем-то судить, нужны были более масштабные стационарные раскопки. И вот они начались, надо на них уповать", - сказал Бгажба в пресс-центре Sputnik Абхазия.  

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.   

Великая Абхазская стена (Келасурская) — самое масштабное фортификационное сооружение Кавказа, ее длина составляет 160 километров. Сооружение начинается на левом берегу устья реки Келасур и по предгорью выходит к реке Ингур.

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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (19)
Теги:
Великая Абхазская стена


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