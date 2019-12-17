Пачулия об акции против наркотиков: нужны все силы для борьбы со злом

Акция "Молодежь против наркотиков" пройдет в Очамчыре, рассказал на радио Sputnik начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

Акция "Молодежь против наркотиков" пройдет 18 декабря в спортивно-гостиничном комплексе "Жемчужина" в Очамчыре. Мероприятие организовано отделом молодежи и спорта администрации Очамчырского района и Россотрудничеством, которое выступило инициатором идеи.

"Такие акции необходимы, учитывая, что проблема наркотиков стоит остро не только в нашем районе, но и в республике в целом. Необходимо привлечь внимание всех, кому небезразлична судьба молодого поколения. Ситуация серьезная, нельзя расслабляться, надо все свои силы направить на борьбу с этим злом", - сказал Тимур Пачулия.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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