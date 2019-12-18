Чеха о роли Россотрудничества в развитии Абхазии: взаимообогащение двух стран

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в беседе на радио рассказал об основных проектах организации в республике и о его роли в развитии страны.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству было открыто в Сухуме 10 лет назад.

"Я бы назвал роль Россотрудничества коммуникационной, роль медиатора, посредника, инициатора различных процессов, роль организатора, который не только инициирует, но и активно в них участвует, активно проводит их, активно ищет точки приложения в гуманитарной сфере, точки, где могло бы происходить взаимное обогащение российского и абхазского потенциалов", - сказал Чеха в беседе на радио.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Сухуме работает с 18 декабря 2009 года.

Основные задачи представительства в Абхазии - развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей между Россией и Абхазией.

С октября 2018 года руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии является Вадим Чеха.

Читайте также: