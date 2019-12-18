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Вадим Чеха
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чеха о роли Россотрудничества в развитии Абхазии: взаимообогащение двух стран

Радио
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191218/1029044820/Chekha-o-roli-Rossotrudnichestva-v-razvitii-Abkhazii-vzaimoobogaschenie-dvukh-stran---.html

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в беседе на радио рассказал об основных проектах организации в республике и о его роли в развитии страны.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству было открыто в Сухуме 10 лет назад.  

"Я бы назвал роль Россотрудничества коммуникационной, роль медиатора, посредника, инициатора различных процессов, роль организатора, который не только инициирует, но и активно в них участвует, активно проводит их, активно ищет точки приложения в гуманитарной сфере, точки, где могло бы происходить взаимное обогащение российского и абхазского потенциалов", - сказал Чеха в беседе на радио.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия. 

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Сухуме работает с 18 декабря 2009 года.

Основные задачи представительства в Абхазии - развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей между Россией и Абхазией.

С октября 2018 года руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии является Вадим Чеха.

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