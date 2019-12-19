Фадеев: угрозы сотрудникам Sputnik Эстония – запрет на профессию

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал угрозы эстонских властей в адрес журналистов Sputnik Эстония абсурдом.

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

"Я считаю, это абсолютно дикое решение, надо жаловаться, естественно подавать петиции в европейские институты, и Совет по правам человека уже готов к этому подключится. Это запрет на профессию, просто абсурд. Никто в России не задумывается закрывать эстонские СМИ в силу каких-то абсурдных причин. Хотя бы сначала какие-то законы приняли ради приличия. А только потому, что это "Россия сегодня", "давайте закроем, давайте уволим, давайте разгоним" – абсурд. Надо предпринимать меры, и Совет по правам человека тоже готов в этом принять участие", - сказал Фадеев в эфире радио Sputnik.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала европейским организациям, отвечающим за свободу слова, "самораспуститься", если власти Эстонии не прекратят угрожать журналистам Sputnik, передает РИА Новости

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

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