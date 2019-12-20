Джопуа о строительстве детской больницы в Абхазии: безумно рады, что наконец услышаны

Межправкомиссия России и Абхазии утвердила реализацию нынешней Инвестпрограммы, а также будущую Инвестиционную программу на 2020-2022 годы, в ее рамках предусмотрено строительство детской больницы в Сухуме.

"Мы безумно рады, что наконец-то мы были услышаны, все послевоенные годы мы мечтали о том, чтобы у нас была новая детская больница, прикладывали всевозможные усилия к этому, готовили документацию. Наконец-то это свершилось - строительство объекта включили в Инвестпрограмму, и надеемся, что детская больница, соответствующая всем стандартам, появится в течение нескольких лет", - подчеркнул он.

Строительство новой детской больницы планируется на территории Республиканской больницы.

"Там есть место, которое позволяет построить детскую больницу", - сказал Игорь Джопуа.

Медицинское учреждение будет укомплектовано современным оборудованием.

"Но что бы ты не поставил, если некому будет работать на этом оборудовании, то это проблема. К сожалению, проблема кадрового голода остается, особенно в детской медицине. Надо пытаться решать эти вопросы. На этот счет у меня есть свои мысли, государство также обещает помочь. Надо привлекать наших специалистов, которые работают в других странах, в основном в России. Их надо привлекать. Возможно, строительство новой больницы тоже станет стимулом для них, и они захотят вернуться на родину и занять свою нишу здесь. Если не получится с нашими специалистами, надо привлекать других. При этом их надо чем-то заинтересовывать. Иначе вся эта аппаратура не будет иметь смысла", - сказал Игорь Джопуа.

Он подчеркнул, что помимо строительства и оснащения Детской республиканской больницы, одним из основных вопросов остается кадровый.

Читайте также: