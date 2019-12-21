18:36 21 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.41
  • EUR69.38
Поиск
иносми

Грета Тунберг - человек года. Заслуженная честь или манипуляция?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (248)
3 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102902/08/1029020868.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191221/1029071145/Greta-Tunberg---chelovek-goda-Zasluzhennaya-chest-ili-manipulyatsiya.html

Журнал "Тайм" рисковал, когда объявил Грету человеком года. Известно, что след, который люди года оставляют в истории, мягко говоря, неоднозначный. Гитлер в 1938-м, Сталин в 1942-м – оба становились людьми года журнала "Тайм", и оба запомнились – другое дело, как.

Фигура Греты Тунберг и ее обращение к взрослым в ООН: "Вы подвели нас!" - подняли во всем мире дискуссию. Инфантильное потребительское общество и к экологии относится инфантильно: оно требует от "взрослых" просто взять, да и остановить глобальное потепление уже завтра. Но, может быть, образ "святой Греты" заслоняет от нас серьезных молодых экологов? Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов анализируют реакцию в глобальных СМИ.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Читайте также:

Темы:
Подкасты РИА (248)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Горсть земли на память: акция "Дорога памяти" в Сухуме
"Карнавальный" переполох: столкновение двух огромных круизных лайнеров
Вашингтония из Италии: интересные факты о новых пальмах в Сухуме


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться