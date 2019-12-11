"Человеком года" по версии журнала Time стала Грета Тунберг

Шестнадцатилетняя школьница из Швеции обошла в этой номинации президента США Дональда Трампа, основателя Facebook Марка Цукерберга и председателя КНР Си Цзиньпина.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Шведская эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time, сообщает РИА Новости.

"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа "Человеком года — 2019" по версии Time, став, таким образом, самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", — заявил главный редактор журнала, комментируя этот выбор.

Традиция объявлять "Человека года" является ежегодной. Это происходит в декабре. Фотография человека, получившего такое звание, размещается на обложке журнала Time.

Каких-то определенных критериев для присвоения награды нет. Обычно ее присуждают тому, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, при этом оно может быть как положительным, так и негативным.

Грета в прошлом году начала пропускать занятия в школе и устраивать акции у здания парламента страны. Ее примеру последовали тысячи школьников, было создано международное движение климатических забастовок, получившее название FridaysForFuture.

Широкую известность Грета получила после своего выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она обвинила его участников в бездействии и нежелании обращать внимание на "разрушение экосистемы".

Ее гневная речь в адрес политиков буквально "взорвала" Интернет и разделила людей на два лагеря. Одни поддерживали школьницу, другие посчитали, что она еще слишком юная для того, чтобы оказывать влияние на общество в таких серьезных вопросах, как спасение природы во всем мире.

"Меня не должно здесь быть. Я должна быть в школе в своей стране по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство своими пустыми заявлениями. И мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Целые экосистемы рушатся. Но все, о чем можете говорить вы, это деньги и сказки про вечный рост экономики", - со слезами на глазах произнесла Грета.

Показательно, что в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

На обратном пути Тунберг снова пересекла Атлантику: на прошлой неделе частный катамаран доставил ее в Португалию, после чего она приняла участие в масштабной акции "Марш за климат" в Мадриде.

В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. Наличие таких диагнозов в определенной степени объясняет выраженные трудности в социальном общении и в восприятии окружающего мира. Но это не говорит о том, что проблемы экологии неактуальны.

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