"Человеком года" по версии журнала Time стала Грета Тунберг

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Шведская эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time, сообщает РИА Новости.
"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа "Человеком года — 2019" по версии Time, став, таким образом, самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", — заявил главный редактор журнала, комментируя этот выбор.
Традиция объявлять "Человека года" является ежегодной. Это происходит в декабре. Фотография человека, получившего такое звание, размещается на обложке журнала Time.
Каких-то определенных критериев для присвоения награды нет. Обычно ее присуждают тому, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, при этом оно может быть как положительным, так и негативным.
.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6— TIME (@TIME) 11 декабря 2019 г.
Грета в прошлом году начала пропускать занятия в школе и устраивать акции у здания парламента страны. Ее примеру последовали тысячи школьников, было создано международное движение климатических забастовок, получившее название FridaysForFuture.
Широкую известность Грета получила после своего выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она обвинила его участников в бездействии и нежелании обращать внимание на "разрушение экосистемы".
Ее гневная речь в адрес политиков буквально "взорвала" Интернет и разделила людей на два лагеря. Одни поддерживали школьницу, другие посчитали, что она еще слишком юная для того, чтобы оказывать влияние на общество в таких серьезных вопросах, как спасение природы во всем мире.
"Меня не должно здесь быть. Я должна быть в школе в своей стране по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство своими пустыми заявлениями. И мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Целые экосистемы рушатся. Но все, о чем можете говорить вы, это деньги и сказки про вечный рост экономики", - со слезами на глазах произнесла Грета.
Показательно, что в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.
На обратном пути Тунберг снова пересекла Атлантику: на прошлой неделе частный катамаран доставил ее в Португалию, после чего она приняла участие в масштабной акции "Марш за климат" в Мадриде.
В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. Наличие таких диагнозов в определенной степени объясняет выраженные трудности в социальном общении и в восприятии окружающего мира. Но это не говорит о том, что проблемы экологии неактуальны.
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