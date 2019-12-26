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Беслан Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военком Абхазии: армейской жизни нужна пропаганда

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Sputnik Абхазия
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Военный комиссар Абхазии Беслан Тарба в эфире радио Sputnik рассказал, с какими проблемами сталкивается призывная кампания.

24 декабря президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел расширенное заседание Совета безопасности по вопросу осеннего призыва.

Военный комиссар Республики Абхазия Беслан Тарба отметил наличие трудностей в выполнении плана призыва. Более подробно о них Тарба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.

"На сегодняшний день призыв в нашей республике немного ушел на второй план, но мы хотим его "вернуть" на место. Одно из предложений, которое мы внесли в Совбез, касается изменения порядка предоставления отсрочки для продолжения образования в высших учебных заведениях. То есть предоставление права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – до завершения обучения на первом курсе… Наш ресурс уходит. На сегодняшний день одни только магистранты по городу Сухум могли бы перевыполнить наш план по призыву", - рассказал военком.

Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он считает, что в образовательных учреждениях, дома и в СМИ должны чаще вспоминать о солдатской жизни.

"Хотелось бы, чтобы быт солдата был показан больше. Сегодня в моде социальные сети, но мы ни разу не увидели, чтобы в Фейсбуке кто-то похвалил армию или сказал, что идет служить, или о том, как хорошо или плохо он служит. Мы немного об этом забыли, но должны вспомнить. Других вариантов у нас нет, когда рядом враги", - подчеркнул военный комиссар Абхазии.

На заседании Совета безопасности были подчеркнуто, что для успешного проведения призыва необходимо тесное взаимодействие всех органов государственной власти, организаций и учреждений, которые участвуют в мероприятиях по подготовке и проведению призыва. Президент поручил главам администраций районов и городов Республики Абхазия обеспечить координацию деятельности призывных комиссий, органов внутренних дел и лечебных учреждений.

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