Усиленный режим: как будут работать больницы, милиция и МЧС в новогодние праздники

В Министерстве здравоохранения и соцобеспечения, МЧС и МВД Абхазии рассказали Sputnik о том, как сотрудники этих ведомств будут нести службу в новогодние праздники.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Медучреждения Абхазии, сотрудники правоохранительных и спасательных ведомств перейдут на усиленный режим работы в предновогодние и новогодние праздничные дни.

В пресс-службе Минздрава и социального обеспечения уточнили, что в новогодние выходные в каждом медучреждении страны врачи будут работать в штатно-усиленном режиме.

"Ежедневно в каждом медучреждении Абхазии будет работать дежурная группа, которая будет оказывать неотложную медицинскую помощь. Республиканская служба скорой помощи будет работать в таком же режиме, так как праздничные дни связаны с повышенной вероятностью получения травм, например, от петард и фейерверков", - отметили в ведомстве.

Существует опасность гипертонических кризов в результате злоупотребления алкоголем или различной тяжелой пищей, отметили в ведомстве. Как показывает практика, количество обращений в медучреждения страны увеличивается в основном 2 и 3 января, добавили в Минздраве.

С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни приказом министра внутренних дел Абхазии Раули Смыр весь личный состав подразделений министерства переведен на усиленный режим несения службы.

В этот период под особым контролем госавтоинспекторов будет находиться безопасность дорожного движения. Наряды ДПС будут нести службу по всем дорожно-транспортным направлениям, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и не омрачать столь любимый и долгожданный праздник, Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть сознательными, соблюдать правила дорожного движения и, самое главное, не злоупотреблять спиртными напитками. В новогоднюю ночь рекомендуем водителям по возможности воспользоваться общественным транспортом", - обратился к гражданам страны начальник ОГАИ УВД по городу Сухум Дмитрий Григолия.

Спасатели МЧС Абхазии тоже перейдут на усиленный режим несения службы. По словам замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбея Гиндия, с 31 декабря по 1 января во всех районах страны резервная техника будет приведена в состояние повышенной готовности и будет усилен караул.

По наблюдениям Гиндия, обстановка в стране в период новогодних праздников всегда разная. Бывает, что в этот период спасателям приходится делать несколько выездов в день, а бывает и затишье.

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