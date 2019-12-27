Тарасова о Галине Волчек: она для меня была примером во всем

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, худрук Московского театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни в четверг 26 декабря.

"Она гений своего дела. Совершенно гениальная женщина, совершенно гениальная актриса и подруга, и художественный руководитель. Мы всю жизнь аплодировали ей. Она украшала нашу жизнь собой, своими спектаклями, своей уникальной историей, своим "Современником". Она очень много успела, я ее очень любила… Она для меня была примером во всем… Я не могу пока в это поверить", - сказала Тарасова в эфире радио Sputnik.

Волчек скончалась в четверг в Москве. Худрук "Современника" несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких. Накануне появились сообщения о том, что ее состояние резко ухудшилось. Ей было 86 лет.

Волчек окончила мастерскую Александра Карева в Школе-студии МХАТ в 1955 году. За свою карьеру она успела сыграть множество ролей. Она снималась в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон" и многих других.

В 1972 году она стала главным режиссером театра "Современник", а в 1989-м — его художественным руководителем.

В 1989 году ей присвоили звание Народной артистки СССР. В 2017 году она была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации".

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