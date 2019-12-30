Гражданин и начальник: Пилия о бюджете Сухума

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как формировался бюджет Сухума, на какие статьи он направлен и кому предусмотрены выплаты к Новому году.

Особого роста в бюджете не было, получилось, как в прошлом году, сказал Пилия в беседе на радио.

"Бюджет под миллиард, но из них половина суммы направлена на образование, а далее культура, здравоохранение, коммунальные работы. Мало, конечно, но все распределено. На следующий год запланирован ремонт Красного моста, Белого, Синопского и ряд дорог из собственных средств. Глава сказал, что все это будет сделано.

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия дал оценку работы Кана Кварчия в должности исполняющего обязанности главы столицы.

"С новым мэром по работе мы раньше не пересекались, и своими деловыми качествами он нас удивил. Только слова похвалы можно сказать, надеемся, что эта работа будет продолжена", - сказал Пилия.

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