Отец Игнатий: Рождество встречаем молитвой

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Перед праздником верующие держат 40-дневный Рождественский пост.

По словам настоятеля Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста, игумена Игнатия (Киут), все церковные праздники удивительны, но Рождество - наиболее яркий, приносящий много духовной радости.

"Человечество переживает это чудесное время уже более двух тысяч лет. С Рождеством связано начало нашего спасительного пути. Христиане знают, как произошло чудо Рождества Господа. Спаситель, царь мира родился не во дворце, а в вертепе. Его рождение принесло большую радость всему человечеству.

Сам праздник мы отмечаем молитвой, не прыганием, визжанием восторга. Православные люди встречают этот удивительный праздник в глубокой молитве. Они готовятся к этому дню…Христиане с большой радостью постятся, чтобы в смирении, в любви, в кротости и молитве встретить чудо Рождества Господа, которое ведет нас к спасительному пути", - сказал отец Игнатий.

Полную версию беседы можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

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