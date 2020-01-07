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Барателиа рассказал о главном прорыве года Нацбанка Абхазии

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Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какую роль для финансовой системы страны сыграла интеграция платежной системы "АПРА" в российскую платежную систему "Мир".

Глава Нацбанка Абхазии назвал интеграцию платежной системы "АПРА" с российской национальной платежной системой главным событием года. Интеграция позволила выйти платежной системе Абхазии на новый уровень.

"Речь идет о том, что с лета 2019 года система "АПРА" может принимать банковские карты "Мир" на территории Абхазии, а это большое количество людей. А с осени 2019 года карта "АПРА" вышла на российский уровень, а как следствие уже и на международный уровень. Я бы назвал это большим успехом, поскольку это результат трех лет работы большого коллектива. Я бы назвал это прорывом нашей платежной системы", - отметил Барателиа.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", а с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России и в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

Договор о взаимодействии платежных систем "АПРА" и "Мир" был подписан в июле 2018 года. Работа, направленная на интеграцию национальных платежных систем Абхазии и России, длилась около трех лет.

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