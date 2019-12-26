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Карты Апра

Бесконтактная АПРА пойдет на "Контакт": Барателиа рассказал о планах Нацбанка

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На заседании сессии Парламента Абхазии было принято постановление "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год".

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа на заседании Парламента Абхазии рассказал о работе банка, которая будет продолжена в 2020 году.

География приема банковских карт АПРА будет увеличиваться, сообщил глава Нацбанка.

"Будет развиваться платежная система АПРА, речь идет о расширении географии приема карт АПРА. Держатели карт смогут получать услуги ориентировочно в 16 странах мира", - отметил он.

Глава Нацбанка рассказал, что начата работа, которая позволит держателям карт АПРА осуществлять покупки через интернет.

"Пока только разрабатывается дорожная карта, но во всяком случае мы серьезно занимаемся этим", - подчеркнул Барателиа.

Также будет продолжена работа по сотрудничеству с системой денежных переводов "Контакт", проинформировал он.

Карты Апра
© Sputnik / Илона Хварцкия
"АПРА" и прорыв: Нацбанк Абхазии подводит итоги

"Вы знаете, что в этом году по итогам нашей работы начали осуществляться переводы с международных карт на карту АПРА, но с карты АПРА переводы на международные российские карты пока невозможны, это второй этап, мы будем работать с тем, чтобы эту услугу могли предоставить нашим гражданам", - сказал председатель Нацбанка.

В 2020 году будет продолжаться работа по организации мобильного приложения для клиентов.

"Это очень востребованная услуга, чтобы наши граждане могли пользоваться новыми технологиями и качественными сервисами", - заявил Беслан Барателиа.

Помимо всего прочего, по словам Барателиа, планируется выпуск бесконтактных карт "Апра".

"То есть не как сегодня, карта вставляется в пост-терминал, новые карты будут прикладываться, и соответственно будет списываться сумма", – заметил он.

Глава Нацбанка проинформировал, что в рамках развития национальной платежной системы будет проводиться расширение инфраструктуры.

Карты Мир и АПРА
© Sputnik Леон Гуния Карты "Мир" и "АПРА"
Новые возможности карт "Мир" и "АПРА"

"В среднем количество пост-терминалов на территории Абхазии увеличивается на 500 единиц в год, ориентировочно на такую же цифру увеличится и в будущем году. На сегодня число пост-терминалов в Абхазии достигает 2500 единиц, по итогам следующего года, увеличение будет до 3000", - добавил Барателиа.

Также уже создана рабочая группа по созданию корпоративных карт.

"Это удобно для организаций, чтобы организация могла выдавать зарплату не наличностью", - отметил Беслан Барателиа.

Он рассказал о разработке новых банковских продуктов по микрокредитованию. Глава Нацбанка отметил, что запланирован ряд льготных пакетов микрокредитования для определенных категорий граждан, таких как многодетные семьи, инвалиды и другие социально уязвимые категории.

"Тем не менее, предоставить массовое кредитование по низким ставкам сегодня невозможно", - отметил он.

Беслан Барателиа сообщил, что в 2020 году планируется завершить выплаты по субординированному кредиту в  610 миллионов, осталось выплатить 90 миллионов рублей.

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