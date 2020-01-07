Джинджолия о жилищной программе в Абхазии: закроется, если люди не будут платить

О том, как прошел первый год работы жилищной программы в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал депутат Народного Собрания Абхазии, член комиссии по отбору заявителей Алхас Джинджолия.

Как сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия Джинджолия, в рамках жилищных программ "Государственная программа обеспечения жильем отдельных категорий граждан Абхазии" и "Жилище 2021" в 2019 году жилье получил 51 человек.

"Такой опасный эксперимент, можно сказать, провели. Это стало своего рода нашим ответом неоднократным захватам жилья, сложившейся тогда, в 2017-2018 годах, тупиковой ситуации. Мы попытались пойти по осмысленному, законному пути решения проблемы. В основу решения положили принцип безвозмездной ипотеки для наших граждан. В результате работы на сегодняшний день 51 человек получили жилье. В целом люди довольны. Конечно, сейчас у нас уже появились и плюсы, и минусы – появились вопросы по законодательству, по финансовому обеспечению. Люди читают, слушают, но все равно так и не поняли, что происходит. У нас катастрофический пробел по информационной работе с населением. На это тоже отреагировали и, надеюсь, в этом году будет улучшена работа в этом направлении… Даже те, кто уже получили жилье по программе, до сих пор не поняли, по какому принципу им нужно возвращать деньги. Их меньшинство. Но если люди массово не будут платить за полученное жилье, то эта программа закончится ", - рассказал Джинджолия.

Между тем, отметил Джинджолия, большая часть участников программы довольна ей.

"Для нас стало сенсацией, что они дисциплинированно оплачивают ипотечные взносы. Государство предоставило человеку жилье в рассрочку на десять лет. Сумму в размере менее миллиона рублей разбили на 6-7 тысяч в месяц. У кого возникли проблемы, мы придумываем ходы, чтобы эту сумму уменьшить. Но возникает вопрос к получателям жилья. На стадии проектирования программы люди были готовы на все, лишь бы им помогли с жильем. И мы помогли. Я не помню примеров в окружающих нас странах, чтобы в таких масштабах государство помогало с получением жилья, как это не странно. Какой-то хороший росток появился. И если мы сами это испортим, нам всем это будет не к лицу", - подчеркнул Алхас Джинджолия.

С 1 января 2019 года в Абхазии начали действовать две целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан - госпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище 2021".

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