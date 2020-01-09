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Алексей Подберезкин

Подберезкин о вероятности переговоров между США и Ираном: вряд ли получится

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Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал предложение Вашингтона провести переговоры с Тегераном без предварительных условий.

Предложение начать переговоры с Ираном – это обычный маневр президента США Дональда Трампа, одновременно сочетающего дипломатию и политику силы.

Ранее стало известно, что постпред США в ООН Келли Крафт направила письмо Совбезу, в котором выражается готовность Вашингтона начать переговоры с Тегераном без предусловий для смягчения напряженности в регионе.

"Это удивительное свойство политика, когда он одновременно может использовать военную силу и дипломатию, хотя это, вроде бы, несочетаемо. Мне кажется, что здесь вряд ли у него (у Дональда Трампа – ред.) что-то получится", - считает Подберезкин.

© AFP 2019 / SAUL LOEB
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Отметим, что новый виток обострения отношений между США и Ираном начался после того, как близ Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Пентагон подтвердил свою причастность к ликвидации иранского генерала.

В ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Всего было выпущено более 10 баллистических ракет. В ответ президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана.

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Теги:
Иран, США


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