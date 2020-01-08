Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке

Удары по американским военным базам в Ираке начались в ночь на среду в 1:20 по местному времени - именно в это время в ночь на 3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что удар нанес он, передает РИА Новости.

"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе "Айн-аль-Асад" в Ираке десятками ракет. Это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани", — сообщил телеканал Press TV в Twitter.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удар внутри США в случае, если Вашингтон ответит на ракетные удары Ирана. КСИР разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что США планируют "ответить на атаки Ирана". В ответ на это КСИР написал: "На этот раз мы ответим вам в Америке".

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь назвал самообороной иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф в Twitter.

"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", - заключил он.

Военные США при ударе по базе Эйн-аль-Асад не пострадали, сообщил CNN со ссылкой на источники. Также, ссылаясь на данные иракских сил безопасности, телеканал подтвердил наличие неизвестного числа пострадавших иракцев. На базу, как сообщается, попали 13 ракет.

Реакция США

Президент США Дональд Трамп обещал сделать заявление по итогам ракетной атаки Ирана утром в среду.

"Все в порядке! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам в Ираке. Сейчас идет оценка того, есть ли пострадавшие, и размер ущерба. Но все хорошо!.. Я выступлю с заявлением утром", - написал он в Twitter.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские базы в Ираке баллистическими ракетами.

"Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции — в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", — заявил он.

Хоффман пообещал, что США примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

Также сообщается, что полеты гражданских самолетов США запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в частности, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, говорится в уведомлении Федерального управления США по гражданской авиации.

Директива распространена в связи с "повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации".

Убийство генерала Сулеймани

США с санкции Трампа нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий "Кудс" генерал Касем Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Иран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.

Убийство Сулеймани осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал действия Вашингтона "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.

Читайте также: