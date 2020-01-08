Иран пригрозил ударом по союзникам США в регионе: Израиль отреагировал

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провели переговоры, в ходе которых подтвердили "сильную и особую связь" между странами и договорились о сотрудничестве в вопросах региональной безопасности.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, в котором говорится, что любое государство, предоставившее свою территорию для атак на Иран, станет целью вооруженных сил страны, передает РИА Новости.

"Любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак или агрессии против Ирана, будет целью иранских вооруженных сил", - говорится в заявлении.

КСИР ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока "во избежание больших жертв".

Министр обороны Ирана Амир Хатами в свою очередь не исключил дополнительных мер против США.

"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", - подчеркнул глава военного ведомства Ирана, отвечая на вопрос, будет ли Тегеран предпринимать другие меры в ответ на гибель Сулеймани.

Глава минобороны Ирана уверен, что его стране удалось "преподать США большой урок".

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар.

"Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар", - заявил Нетаньяху.

Это заявление стало первой публичной реакцией израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке.

Более Нетаньяху вновь выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его действиях против Ирана.

"Президента Трампа следует поздравить с тем, что он действовал быстро, смело и решительно против террористического лидера (иранского генерала Касема Сулеймани - ред.), который был архитектором и проводником кампании террористической деятельности иранского режима", - заявил израильский премьер-министр.

Телеканал Аль-Арабия сообщил, что израильская армия перевела в полную боевую готовность ВВС и ПВО страны после сообщений о ракетном обстреле Ираном базы США в Ираке. Боевые самолеты Израиля также подняты в воздух и находятся в воздушном пространстве Ливана.

Ранее утром армия Израиля заявила, что не давала специальных рекомендаций для обеспечения безопасности гражданского населения после иранских ударов в Ираке. Сейчас в Израиле открыты госучреждения, работают школы и детские сады, общественный транспорт, международный аэропорт Бен Гурион действуют в обычном режиме. Массовые мероприятия не отменены.

Атака на военные базы США в Ираке

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек.

Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.

Убийство генерала Сулеймани

США с санкции Трампа нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий "Кудс" генерал Касем Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Иран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.

Убийство Сулеймани осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал действия Вашингтона "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.

МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимо.

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