Смыр: политические элиты страны хорошо усвоили методы получения "ренты"

Политолог Есланда Смыр в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась своим видением причин политического кризиса в Абхазии и путей его преодоления.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии.

Политолог Есланда Смыр в эфире радио Sputnik Абхазия отметила, что сложившуюся в Абхазии ситуацию можно охарактеризовать как глубочайший политический кризис.

"Ответственность за этот кризис целиком и полностью несут политические лидеры страны… В 2014 году был создан опасный прецедент, последствия которого мы сейчас наблюдаем. Сменяющие друг друга на политическом Олимпе политики утвердились в мысли, что приход к власти может быть быстро осуществлен силами разгневанных масс народа, которых можно вывести на площадь. Это крайне губительный путь для нашего молодого государства", - считает политолог.

По мнению Есланды Смыр, основная причина возникновения кризиса в Абхазии в том, что политические элиты страны хорошо усвоили методы получения политической "ренты".

"Ни для кого не секрет, что быстро обогатиться в нашей стране можно, только попав во властные структуры. По сути, под прикрытием громких лозунгов лучшей жизни для народа идет скрытая борьба за ресурсы, власть, деньги, выгодные подряды и прочее. Вот что на самом деле происходит сегодня. И выход только один в нынешних условиях – это назначение даты новых президентских выборов, что хотя бы на какое-то время снизит остроту политической борьбы. А уже в дальнейшем необходимо проводить конституционные реформы. Возможно, перераспределить полномочия между законодательной и исполнительной ветвями власти, наделив Парламент большими полномочиями при формировании и контроле работы президента и правительства. Существующая ныне политическая система, при которой реальная власть сосредоточена в руках президента, себя не оправдывает", - отметила Есланда Смыр.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах. Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года.

10 января протестные акции сторонников оппозиции продолжились. Тем временем у здания Кабинета министров собрались сторонники Рауля Хаджимба.

В 15:00 10 января в Верховном суде Абхазии началось слушание кассационной коллегии по жалобе экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

После почти семичасового заседания, кассационная коллегия удовлетворила жалобу Квициниа и постановил назначить повторные президентские выборы в установленные Конституцией Абхазии сроки. Согласно закону, решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после его оглашения.

По словам представителя ответчика ЦИК в суде Гиви Габния, новые выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев.

До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

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