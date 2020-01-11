Прокуратура завела дело о беспорядках в Сухуме

Дело возбуждено по по факту организации и участии в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. По факту массовых беспорядков в Сухуме возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Дело возбуждено по части 1 и 2 статьи №206 Уголовного кодекса Республики Абхазия "Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества" по факту беспорядков, имевших место в городе Сухум 9 января 2020 года, в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена Администрация президента Республики Абхазии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Абхазии совместно с Генпрокуратурой и МВД начали проводить доследственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в столице.

Акции протеста сторонников оппозиции в Сухуме начались 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии, сломали двери, выбили стекла на первом этаже и устроили погром в кабинетах.

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