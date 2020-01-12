Хагба: политическая борьба в Абхазии уже надоедает

Острая борьба за власть из года в год уже надоедает, отметил Хагба в беседе на радио Sputnik.
"К сожалению, гражданское противостояние в Абхазии не закончилось. Мы думали, что после выборов будет спокойно, но оппозиция недовольна, нет решения, которое устраивало бы всех. Противостояние идет по нарастающей, мы у опасной черты, и все в Абхазии это чувствуют. Не нашлась политическая сила - группа, лицо, лидеры - которые подтолкнули бы противоборствующие силы к диалогу, пока это не получается. У нас была такая ситуация и в прошлые годы, кстати, тогда приезд некоторых политических деятелей из России подтолкнул к диалогу, и мы вышли из этого кризиса, но это продолжается из года в год, и честно говоря, политическая борьба в Абхазии уже надоедает", - сказал Хагба.
Центризбирком Абхазии объявил 22 марта днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января
Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.
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