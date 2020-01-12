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Хагба: политическая борьба в Абхазии уже надоедает

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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (72)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200112/1029212500/Khagba-politicheskaya-borba-v-Abkhazii-uzhe-nadoedaet-.html

Абхазский политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik сказал, что противостояние оппозиции и власти идет по нарастающей, и Абхазия уже у опасной черты.

Острая борьба за власть из года в год уже надоедает, отметил Хагба в беседе на радио Sputnik.

"К сожалению, гражданское противостояние в Абхазии не закончилось. Мы думали, что после выборов будет спокойно, но оппозиция недовольна, нет решения, которое устраивало бы всех. Противостояние идет по нарастающей, мы у опасной черты, и все в Абхазии это чувствуют. Не нашлась политическая сила - группа, лицо, лидеры - которые подтолкнули бы противоборствующие силы к диалогу, пока это не получается. У нас была такая ситуация и в прошлые годы, кстати, тогда приезд некоторых политических деятелей из России подтолкнул к диалогу, и мы вышли из этого кризиса, но это продолжается из года в год, и честно говоря, политическая борьба в Абхазии уже надоедает", - сказал Хагба.

© Sputnik
Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта
В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Центризбирком Абхазии объявил 22 марта днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (72)
Теги:
митинги, выборы президента Абхазии, Сухум, Абхазия


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