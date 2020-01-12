Юрист: после решения суда Хаджимба не может стать и.о. президента страны

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Рауль Хаджимба не может исполнять обязанности президента страны до избрания нового главы государства, сказала в интервью Sputnik юрист Фрида Лазба.

"События, связанные с инаугурацией Рауля Хаджимба, привели к тому, что он сложил с себя полномочия, которые были у него до выборов. Конституция говорит о том, что у президента есть пятилетний срок, который прекращается с момента принятия присяги избранным президентом. Он посчитал, что избран, и принес присягу, тем самым прекратил старые полномочия", - подчеркнула она.

Однако после того как вступило в силу решение суда о том, что выборы не состоялись, Хаджимба перестает быть президентом, считает юрист.

"То есть новый президент не вступил в должность, а полномочия старый президент прекратил. Статья номер пять Закона о президенте говорит, что если выборы не состоялись, то предыдущий президент продолжает осуществлять свои полномочия, а Хаджимба их прекратил принятием присяги, то есть закон не предусматривает того, что если президент прекратил полномочия, то может их продолжить. Исходя из закона и тех событий, которые произошли, получается, что Хаджимба не может продолжать свои полномочия. Поэтому он не может оставаться у власти, в противном случае это будет незаконным удержанием власти, я так понимаю закон", - заметила Фрида Лазба.

Однако у юристов есть разное мнение по этому поводу. Ранее Гиви Габния отмечал, что согласно закону, до проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность исполняющим обязанности главы государства остается Рауль Хаджимба.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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