Экзеков о планах Всемирного абхазо-абазинского конгресса: узнать о жизни каждой семьи

Президент Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара", председатель высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков в эфире радио Sputnik поделился итогами работы за прошедший год и планами на 2020-й.

Председатель высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков в эфире радио Sputnik Абхазия оценил итоги работы за 2019 год как вдохновляющие.

"Каждый член команды Конгресса и объединения "Алашара" максимально раскрылся, поэтому я искренне рад тем процессам, которые происходили в прошлом году. Есть международная деятельность. В европейских странах открыли несколько отделений Конгресса, побывали в Иордании, Египте, Турции. Программа на 2019 год успешно выполнена, на следующий - еще более насыщенная", - сказал Экзеков.

При этом он отметил, что план работы в Абхазии немного не выполнен в части открытия общественных советов.

"Общественные советы означают начало работы по каждому населенному пункту, исследование и мониторинг тех задач, которые надо решать, чтобы общество вместе с нами составило программу улучшения качества жизни каждой семьи, каждого человека. Бог даст, весной мы, по сути, побываем уже во всех населенных пунктах и будем знать, как живет каждая семья в Абхазии. Для нас это самая главная задача. Мы начали плодотворное общение, взаимодействие, чтобы каждого вовлекать в процесс созидания, улучшения качества жизни", - сказал Экзеков.

Он выразил уверенность в том, что выбрано правильное направление по объединению абхазо-абазинского этноса по всему миру.

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