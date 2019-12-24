Гицба: абхазы и абазины в Европе заинтересованы в сохранении этнокультурных ценностей

Испонительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Инар Гицба на пресс-конференции в Сухуме рассказал о том, как прошли встречи с представителями диаспоры в странах Западной Европы.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК)открыл четыре региональных отделения в странах Западной Европы - Великобритании, Германии, Бельгии и Голландии. Всего по миру 11 таких отделений.

Исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба рассказал о поездках делегации Конгресса в Голландию и Бельгию. Он отметил, что члены делегации волновались перед встречей с представителями диаспоры.

"Мы, конечно же, очень сильно переживали, потому что до конца не понимали, какое количество наших соотечественников придет на встречу, будет ли им вообще интересно то, что мы планировали рассказать о деятельности Конгресса. В помещении, где проходила встреча, не было свободных мест. Очень большое внимание и интерес проявили наши соотечественники к деятельности Всемирного абхазо-абазинского конгресса, к его целям и задачам. Большой и живой интерес проявили люди к вступлению в региональное отделение Конгресса в Голландии", - рассказал Гицба.

По его словам, молодежь абхазо-абазинской диаспоры Голландии проявила активность и заинтересованность в деле укрепления и сохранения этнокультурных ценностей. Вновь созданное Региональное отделение Конгресса возглавил молодой активист Эргюн Ашуба.

В ходе рабочей поездки в Западную Европу делегация ВААК открыла региональное отделение и в Бельгии, которое возглавил Даур Аламиа, сын известного абхазского общественного и политического деятеля Геннадия Аламиа.

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