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Вдохновляющий и насыщенный: Экзеков подвел итоги деятельности ВААК в 2019 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В интервью радио Sputnik председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков подвел итоги 2019-го года и рассказал о планах на 2020-й год.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Прошлый год выдался вдохновляющим и насыщенным на события для Всемирного абхазо-абазинского конгресса, рассказал в интервью радио Sputnik председатель организации Мусса Экзеков.

К концу 2019-го года у команды ВААК в Абхазии открылось второе дыхание и она поняла, как нужно эффективно решать задачи, отметил Экзеков.

"В Абхазии мы немного не выполнили план по открытию общественных советов. Но все же этот год стал настолько динамичным, что уже весной мы сможем говорить о том, что побываем во всех населенных пунктах республики и будем знать, как живут семьи, каждый человек. Для нас это главная задача",  - добавил он.

По словам председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса, одним из главных достижений прошедшего года стало открытие отделений ВААК в странах проживания абхазо-абазинской диаспоры.

© Sputnik / Бадри Есиава
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"Мы побывали в Иордании, Египте, Турции и открыли несколько отделений. Мы учитываем менталитет и законы страны, в которой работаем, начинаем взаимодействовать с государственными органами в тех странах, где проживают наши соотечественники. Делаем совместные культурные, социальные и спортивные проекты, чтобы эти программы могли показать, что мы несем здоровые помыслы",  - отметил он.

Еще одним важным достижением организации Экзеков назвал деятельность по сохранению и развитию абхазского и абазинского языков, а также культуры.

"Мы создаем базу для изучения истории, выпускаем книги, мультфильмы. Все это вместе будет давать результат. Я убежден, что потенциал абхазо-абазинской диаспоры в мире очень высокий, а мерилом будет являться то, что в медийном пространстве мы все будем друг друга видеть и понимать, активно общаться и обсуждать актуальные вопросы, чтобы сохранить наш язык и культурное наследие",  - добавил он.

По словам Экзекова, в 2020-м году активная деятельность конгресса будет также осуществляться в Карачаево-Черкесской республике, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Москве.

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Теги:
Абхазия


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