Лавров о ситуации со Sputnik Эстония : очередное пятно на репутации Евросоюза

Ситуацию вокруг Sputnik Эстония назвал возмутительной исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ... обращаем внимание Евросоюза, что их члены идут вразрез с декларируемыми защищаемыми ценностями. То что Евросоюз это проглатывает, ничего не может сделать - это очередное пятно на репутации Евросоюза", - сказал Лавров.

По его словам, ведущие страны Евросоюза, в частности Франция, с "завидной настойчивостью продвигают инициативы о том, чтобы категорировать средства массовой информации", определить, кого можно считать таковыми, а кого нет.

Сайт Sputnik Эстония перешел на чрезвычайный режим работы. Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" назвали открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова действия эстонского режима в отношении граждан своей страны, работавших в Sputnik Эстония.

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