10:01 19 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.53
  • EUR68.54
Поиск
иносми

Ливия и отношения России с Турцией: как им удалось не поссориться

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (273)
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102902/08/1029020868.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200119/1029257033/Liviya-i-otnosheniya-Rossii-s-Turtsiey-kak-im-udalos-ne-possoritsya.html

Для западной прессы Путин и Эрдоган – самые демонизируемые лидеры эпохи. Но почему-то эти два "диктатора" договариваются и идут на компромиссы. А в ЕС разучились идти на компромиссы даже с родными Венгрией и Польшей.

"Диктаторы" договорились по Сирии и мирят враждующие стороны в Ливии. Дмитрий Бабич и Амур Гаджиев – о том, как ссорили наши страны.

В Ливии, если верить западным СМИ, Россия поддерживала генерала Хафтара, а Турция послала войска на помощь его врагу – премьеру Фаизу Сараджу. Настоящая картина сложнее: для России престижно было бы установить мир в Ливии, брошенной в пучину гражданской войны после интервенции НАТО в 2011 году. Турция рассчитывает на энергетические дивиденды от Сараджа. Но, как оказалось, мы друг другу – не помеха. Послушайте, как Россия и Турция вместе чуть не помирили Хафтара с Сараджем.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Читайте также:

Темы:
Подкасты РИА (273)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Прорыв блокады Ленинграда: архивные фото
Небо над Москвой: салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Крещение Господне в Абхазии: место, время и советы по подготовке


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться