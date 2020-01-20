Какалия об экспорте мандаринов из Абхазии: вывозим не атомную бомбу, а чистый продукт

Председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия в интервью на радио Sputnik рассказал о реализации урожая цитрусовых в Абхазии.

В прошлом году в РФ было экспортировано более 40 тысяч тонн цитрусовых, а в этом году почти в 2,5 раза меньше из-за слабого урожая, сообщил радио Spiutnik Абхазия Какалия.

"Есть оптовые поставки (цитрусовых - ред.), которые формируются на территории Абхазии. Приезжают на так называемых "Газелях" (малотоннажные автомобили - ред.) представители Северного Кавказа, Краснодарского, Ставропольского краев. Государственные предприятия, которые сегодня находятся в аренде, такие как ООО "София", "Кохор", "Мухунджи" и другие имеют своих клиентов. К ним ежегодно приезжают. По реализации цитрусовых не было никаких проблем в этом году и хорошая ценовая политика. В среднем цена цитрусовых была 30 рублей", - сказал Какалия.

При этом председатель Госкомитета по сельскому хозяйству отметил, что есть много нерешенных вопросов на российско-абхазской границе, связанных с реализацией фермерской продукции. По словам Какалия, председателю правительства будет предложено провести расширенное заседание с участием профильных ведомств для выработки предложений.

"Я считаю, что наш предприниматель либо крестьянин должен иметь возможность беспрепятственно вывозить продукцию, чтобы не стояли там (на границе - ред.) часами, сутками. В конце-то концов, мы не атомную бомбу перевозим, а экспортируем экологически чистый продукт, который выращивается на территории Республики Абхазия. Жители Российской Федерации нуждаются в нашей сельскохозяйственной продукции: киви, хурма, мандарины. Нам необходимо разработать государственную программу, и мы должны начать закладку цитрусовых садов", - сказал Какалия.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также: