Спрос превысил предложение: экспорт мандаринов из Абхазии упал в 2,5 раза в 2019 году

В 2019 году по всей Абхазии было собрано около 17 тысяч тонн мандаринов, их средняя закупочная цена составила 30 рублей за килограмм.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. К концу 2019 года из Абхазии в Россию было экспортировано около 14 тысяч тонн мандаринов, сообщил в интервью радио Sputnik глава Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

По его словам, показатели 2019 года в 2,5 раза ниже, чем в 2018-м. Какалия отметил, что низкие показатели связаны с неурожайным сезоном, в этом году по всей республике было собрано всего около 17 тысяч тонн цитрусовых.

"Не вся цитрусовая продукция декларировалась на таможне. К примеру, кто-то может везти в подарок или для себя в пределах трех-пяти килограммов. Но есть крупные оптовые покупатели из Ставропольского и Краснодарского края, Северного Кавказа. Крупные компании имеют своих клиентов, и проблемы сбыта продукции нет. Мы ожидаем, что в 2020 году урожай будет лучше", - добавил он.

Средняя цена за килограмм мандаринов в 2019 году составила 30 рублей, отметил Какалия. По его словам, спрос на цитрусовые из Абхазии в несколько раз превышает предложение.

"Также специалисты наблюдают, что цитрусовые насаждения на территории Абхазии изживают свой срок. Необходимо восстанавливать наши питомники, раздавать крестьянам саженцы и показывать научный подход в их выращивании", - добавил он.

Первые партии мандаринов из Абхазии стали ввозить в Россию в начале октября 2019 года. В сутки таможенники оформляли до 200 тонн цитрусовых. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходило порядка ста грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

При перевозе партий сельхозпродукции свыше 25 килограммов необходимо получение сертификата Государственной службы карантинного контроля и Госстандарта. При перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба взимает 0,1% от таможенной стоимости товара. Фирмы-перевозчики берут за килограмм цитрусовых 10 рублей.

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