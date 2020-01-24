Кварчия о неразрешенной торговле на рынке Сухума: это антисанитария, они травят людей

В интервью Sputnik Абхазия и.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия рассказал о состоянии Сухумского рынка и о том, как будет вестись борьба с несанкционированной торговлей.

Как сообщил Кан Кварчия, внутренней инфраструктурой рынка ему пока не удалось заняться.

"По наружному периметру мы постарались навести некий порядок. Но наш народ пока не научился быть законопослушным. К сожалению, это наша беда. Порядок – это то, чем мы должны заняться в первую очередь. Каждый человек не должен подходить к закону со своим личным отношением, закон должен быть единым для всех. Людям объясняют, что нельзя мясные и молочные продукты продавать на улице в грязи, но люди это не понимают. Как можно не понимать, что это антисанитария, что они травят людей. Это неэтично, неэстетично, неправильно ни по-абхазски, ни по-русски, ни по-армянски, никак. У людей должно работать самосознание. Невозможно бегать за ними каждый раз. Первым долгом люди должны научиться себя уважать. Пока этого не произойдет, мы не научимся уважать ближнего. В этом направлении еще много надо сделать", - отметил Кан Кварчия.

Градоначальник подчеркнул, что всему когда-то приходит конец, и если торговцы на рынке не будут понимать, что необходимо соблюдать закон, то к ним придется применять более жесткие меры.

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