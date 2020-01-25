"Маяк" и еще пять фильмов "на двоих"

Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Что будет, если надолго закрыть в комнате двух человек? Всё, что угодно: от философских бесед до убийства. Из этого, кстати, может получиться отличное кино, причём без экшн-сцен, дорогих костюмов и декораций. Важнее здесь — диалоги и актёрский дуэт, который заставит своей игрой досмотреть ленту. Пять фильмов, в центре которых лишь два персонажа.

Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

2:16 "Вечерний экспресс "Сансет Лимитед"

3:50 "Луна 2112"

5:30 "Сыщик"

7:05 "Персона"

8:45 "Как я провёл этим летом"

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