"Маяк" и еще пять фильмов "на двоих"

Что будет, если надолго закрыть в комнате двух человек? Всё, что угодно: от философских бесед до убийства. Из этого, кстати, может получиться отличное кино, причём без экшн-сцен, дорогих костюмов и декораций. Важнее здесь — диалоги и актёрский дуэт, который заставит своей игрой досмотреть ленту. Пять фильмов, в центре которых лишь два персонажа.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:16 "Вечерний экспресс "Сансет Лимитед"
3:50 "Луна 2112"
5:30 "Сыщик"
7:05 "Персона"
8:45 "Как я провёл этим летом"
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