Не верю: китайская эпидемия, миллиард в лотерею, фейки о пропаже детей

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Кто зарабатывает на панике вокруг эпидемий и новых вирусов? Как часто сообщения об исчезновении детей – фейки? Кто выиграл миллиард в лотерее - везучая пенсионерка или подставное лицо? Почему ведутся споры о самом главном графике, подтверждающем глобальное потепление? И как зарубежные СМИ обсуждают послание Путина и вопрос 2024 года?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

2:12 "Ходят слухи, что заболевших гораздо больше": что происходит в Китае, и кому выгодна паника вокруг эпидемии

6:30 "Chyort ego znaet” - спекуляции и сценарии в СМИ о будущем российской власти

9:36 "Хоккейная клюшка" – фейк? Спорный график глобального потепления

13:36 "Пропал ребенок. Срочно репост!": кто запускает сообщения о мнимых исчезновениях детей

18:54 Как выиграть в лотерею миллиард (и можно ли смошенничать)?

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