От "градусника" до "авторки": как в русском появляются новые слова

Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом? Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
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