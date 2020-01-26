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как это по-русски

От "градусника" до "авторки": как в русском появляются новые слова

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200126/1029312133/-Ot-gradusnika-do-avtorki-kak-v-russkom-poyavlyayutsya-novye-slova.html

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом? Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Подкасты РИА (282)


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