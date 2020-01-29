Калягина: устраиваем экскурсии с учетом графика веерных отключений света в Абхазии

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik рассказала, как туристическая сфера справляется с работой в условиях веерных отключений электроэнергии в стране.

С 27 января во всех районах Абхазии проводятся веерные отключения электроэнергии два раза в день по два часа. О том, как с этими временными ограничениями справляется одна из самых важных отраслей страны, туристическая, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Нам очень трудно сейчас, потому что зимой, как известно, все отапливаются электричеством. Прежде всего страдают маленькие гостиницы, отели, те, которые работают именно зимой и весной. Их не так много. Мы все нацелены именно на круглогодичный туризм. И у нас сейчас стали появляться отели, которые могут себе позволить работать круглый год. И тут к нам подкралась такая проблема, которая, в принципе, уже давно, как снежный ком нас ожидала. Мы, конечно, это ожидаем, так как эта проблема ни первый год возникает. У многих стоят дизели. Но дизель стоит на самых необходимых помещениях. Мощности дизеля на работу всей гостиницы не хватит. И конечно же, туристы очень резко реагируют на отключения… Тяжело приходится тем, кто работает в этой сфере. Мы стараемся всеми силами ублажать туристов, подстраивать графики экскурсий, поездок", - рассказала Калягина.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.

В среду, 29 января, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию и ликвидации временного энергодефицита.

Александр Новак сообщил о том, что на основании решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.

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